La maternité de La Rochelle dresse le palmarès des prénoms les plus donnés en 2017. Alice arrive en tête chez les filles, devant Chloé, Lola et Emma. Chez les garçons, c’est Lucas qui s’installe sur la première marche du podium, suivi de Jules et Gabriel. Parmi les prénoms les plus originaux : Quitterie, Sixtine ou encore Largo. L’an dernier, la maternité Pernelle-Aufredy a donné naissance à 1 522 bébés dont le petit Jules qui a été le dernier de 2017. Le premier né en 2018 a vu le jour lundi à 6h07 et se prénomme Mathis.