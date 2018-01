Communiqué de la préfecture de la Charente-Maritime :

Alerte météo Vigilance orange pour vagues submersion

DANS le département de la Charente-maritime le JEUDI 4 JANVIER 2018

Une alerte météorologique de niveau orange est annoncée par Météo-France à compter de jeudi 4 janvier à 4 heures du matin pour un phénomène de vagues submersion sur le littoral.

Météo France appelle à une vigilance toute particulière dans la mesure où un vent de secteur Ouest génère de très fortes vagues qui, avec la persistance des conditions dépressionnaires, du vent et des vagues, provoquent une forte surélévation du niveau de la mer avec un coefficient de 106 pour la marée de 6h15 jeudi 4 janvier 2018.

Ce phénomène risque d’engendrer, surtout au moment de la pleine mer de demain matin, des submersions sur les parties exposées ou vulnérables du littoral.

Rappel aux usagers des conseils de comportements

* Consignes générales :

– Evitez de vous promener ou de circuler en bord de mer et d’estuaire. Tenez-vous au courant de l’évolution de la situation en écoutant les informations.

– Si nécessaire, circulez avec précaution en limitant votre vitesse et ne vous engagez pas sur les routes exposées à la houle ou déjà inondées.

* Habitants du bord de mer :

– Fermez les portes, fenêtres et volets en front de mer.

– Protégez vos biens susceptibles d’être endommagés par la montée des eaux ou emportés par les vagues.

– Surveillez la montée des eaux.

* Plaisanciers et professionnels de la mer:

– Ne prenez pas la mer. Si vous devez sortir, portez vos équipements de sécurité (gilets,..).

– Ne pratiquez pas de sport nautique.

– Avant l’épisode météorologique, vérifiez l’amarrage de votre navire et l’arrimage du matériel à bord, et ne restez pas à bord.

* Baigneurs, plongeurs, pêcheurs ou promeneurs :

– Ne vous mettez pas à l’eau, ne vous baignez pas.

– Ne pratiquez pas d’activité nautique de loisirs.

– Soyez particulièrement vigilants, ne vous approchez pas du bord de l’eau même d’un point surélevé (plage, falaise).

– Eloignez-vous des ouvrages exposés aux vagues (jetées portuaires, épis, fronts de mer).