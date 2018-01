Ils ont organisé un premier rassemblement samedi à Dolus, afin de fédérer au-delà des réseaux sociaux tous ceux qui sont pour l’implantation d’un restaurant Mc Donald’s dans la commune. La communauté compte déjà 3 000 membres sur Facebook. Celle-ci regrette aujourd’hui la décision du maire Grégory Gendre qui refuse toujours de délivrer le permis de construire à l’enseigne, malgré une décision de justice. Ce dernier a fait appel et doit payer le temps de la procédure une astreinte de 300 euros par jour. Ce que ne comprend pas Valérie Vanrechem, commerçante et porte-parole du mouvement :

Une décision de justice qui risque donc de coûter très cher à la commune, et pourtant rien ne semble infléchir la décision du Maire Gregory Gendre. Daniel Pattedoie, élu d’opposition à la mairie de Dolus, accuse le coup :

Bien que très déçue, pas de quoi cependant décourager Valérie Vanrechem :

La première tentative d’implantation d’un Mac Donald’s sur l’île d’Oléron remonte à 2008, mais à l’époque il s’agissait de la commune de Saint-Pierre-d’Oléron. Le maire avait été contacté à deux reprises et avait également fait savoir qu’il n’était pas favorable à l’implantation de l’enseigne. En ce qui concerne Dolus, la justice a tranché, l’affaire est en suspens et les pro-Mc Do se sont cette fois-ci fait entendre. Tandis que les anti s’organisent de leur côté en collectif. Affaire à suivre.