Des élections partielles complémentaires prévues les 4 et 11 février prochains doivent permettre de renouveler une partie du conseil municipal de Péré, suite à quatre démissions et au décès de Rémi Grillet dans un accident de la route le 20 novembre. Après seulement, la commune nouvelle de Saint-Pierre-La-Noue verra le jour. Il ne s’agit pas d’une fusion. Péré et Saint-Germain-de-Marencennes deviendront communes déléguées de la commune nouvelle, insiste la maire de Péré Christine Juin.