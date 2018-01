La Charente-Maritime placée en alerte orange pour le phénomène de crue. L’estuaire de la Gironde est plus particulièrement concerné, en raison des coefficients de marée élevés. 107 cet après-midi et 106 demain matin. Et des fortes précipitations de ces derniers jours qui favorisent la montée des eaux et le risque d’inondations importantes, selon le Service de prévention des crues. La préfecture de la Charente-Maritime appelle à la vigilance et au respect des consignes de sécurité aux abords de la Gironde, comme éviter les promenades le long du littoral et la chasse en mare de tonne.