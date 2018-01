Au lendemain de la tempête Carmen qui a finalement fait peu de dégâts en Charente-Maritime, le département est toujours placé en vigilance jaune en raison du risque de vague-submersion. Le vent soutenu et les coefficients de marées élevés attendus jusqu’à la fin de la semaine (104 cet après-midi et 107 demain) pourraient entraîner un phénomène de surcôte. Sur l’île d’Aix par exemple, le maire va surveiller particulièrement le cordon dunaire. On écoute Alain Burnet :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2018/01/aix-1.mp3

Et ça devrait encore mieux se passer à l’avenir, après achèvement des travaux de renforcement des défenses côtières qui pourraient démarrer cet automne. Alain Burnet :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2018/01/aix-2.mp3

Un chantier évalué à 2,5 millions d’euros. A noter que les liaisons maritimes vers l’île d’Aix ont repris hier en fin d’après-midi.