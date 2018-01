Comment occuper les enfants pendant les vacances de Noël ? Le Palace de Surgères propose jusqu’à la fin de la semaine des ateliers de création de romans photos et de BD. L’occasion d’en savoir plus sur la conception artistique assistée par ordinateur. Loïc Hanquier est animateur multimédia. Il encadre ces ateliers et nous en explique le principe :

Rendez-vous tous les après-midi jusqu’à vendredi de 14h à 16h30. C’est ouvert aux enfants à partir de 7 ans. 5 euros la séance. Renseignements et inscriptions au 06 71 41 93 68.