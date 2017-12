Les services météos annoncent l’arrivée d’une nouvelle dépression qui pourrait toucher lundi le nord et l’ouest de la France. Cette tempête, baptisée Carmen, devrait générer des vents violents à 130km/h sur la côte et 120 dans les terres, coïncidant avec le début des grandes marées. Des mesures ont d’ores et déjà été prises, comme à La Rochelle où le bal du Nouvel an, qui devait se tenir sur le vieux port, a été annulé. Il a été reporté à une date ultérieure.