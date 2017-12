A partir du 1er janvier, les quantités de coquillages ramassés seront réduites. Si le panier maximum est toujours limité à 5kg, la réglementation évolue en fonction des spécimens prélevés dans le milieu naturel. Et ce pour pérenniser la ressource. Il s’agit d’une mesure propre à la Charente-Maritime. Les nouvelles directives départementales visent en effet à préserver les gisements, menacés par un nombre croissant d’adeptes de la pratique de la pêche à pied sur le littoral charentais. La réglementation évolue en fonction des espèces de coquillages. Ainsi, la limitation concernant les coques passe de 5 à 2kg. Les praires, de 5 à 3kg. La pêche aux tellines est limitée à 2kg. Et il faudra compter les palourdes, car le nombre maximum à ne pas dépasser sera de 200. Mais le mieux et le plus raisonnable reste encore de ne pêcher que ce que l’on est sûr de consommer pour éviter le gaspillage, car le fruit de sa collecte ne peut être vendu.

Concernant la taille des coquillages qui est réglementée par l’Europe, des réglettes sont mises gratuitement à disposition des pêcheurs dans les offices de tourisme.