AMeVIE est née il y a quelques jours. Conséquence d’un projet de construction de 10 éoliennes sur les communes d’Ardillières et de Ciré-d’Aunis. Un projet porté par la société Nordex France. Une plaie pour les riverains qui vont voir sortir de terre des machines à moins de 700m des habitations. L’association AMeVIE dénonce un risque pour la santé et pour le foncier. On écoute son président Patrick Torre qui déclare ne pas être contre l’éolien, mais pas n’importe où ni n’importe comment :

L’association a engagé plusieurs actions, comme la distribution d’une lettre d’information aux riverains. Patrick Torre envisage à présent de faire connaître son combat dans la presse, comme il vient de le faire sur notre antenne. Plus d’infos sur asso-amevie.org