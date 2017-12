Le centre aquatique de Saint-Jean-d’Angély, qui rouvre mardi après une période de fermeture annuelle, revoie ses tarifs à la baisse pour 2018. L’objectif est de séduire une clientèle plus large, et de rendre accessibles au plus grand nombre les activités proposées. Les familles sont les principales cibles de cette opération, avec une entrée à 11 euros pour un adulte et deux enfants, et 13,50 euros pour deux adultes et deux enfants, et 3 euros par enfant supplémentaire. Parallèlement, pour cette rentrée, de nombreuses activités seront proposées aux enfants jusqu’à la fin des vacances scolaires. Et pour les adultes, une pause bien-être, détox garantie après ces fêtes de fin d’année. Tous les lundis du mois de janvier, Isabelle Bertin, praticienne en massage bien-être depuis trois ans à Saint-Jean-d’Angély, proposera ses services. L’occasion de se faire du bien en ce début d’année selon la professionnelle. On l’écoute :

Il faut réserver auprès d’Isabelle Bertin au 07 83 79 42 52.