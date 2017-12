Plusieurs centaines de fonctionnaires de police et militaires de la gendarmerie seront mobilisés la nuit de la Saint-Sylvestre. Un moment certes festif, mais qui reste l’une des soirées les plus meurtrières sur les routes de France. Les comportements dangereux seront sanctionnés : alcool, vitesse, non-port de la ceinture et téléphone au volant sont dans le collimateur des forces de l’ordre. S’il y a un maître-mot à retenir pour éviter que la fête tourne au drame, c’est l’anticipation. C’est ce que nous dit Jean-Paul Rodts, délégué départemental de la Prévention routière de la Charente-Maritime :

Jean-Paul Rodts qui insiste aussi sur le fait que la tolérance zéro alcool s’applique pour les jeunes conducteurs :

Depuis le début de l’année, 39 personnes ont perdu la vie sur les routes de notre département. C’est 19 de moins que l’an dernier. Mais le nombre d’accidents est en augmentation, tout comme le nombre de blessés. Prudence donc. D’autant qu’il va y avoir du monde sur les routes ce week-end, en raison du réveillon et des congés scolaires qui se poursuivent jusqu’au 7 janvier. Surtout en direction des stations de ski.