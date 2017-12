A partir du 8 janvier, la Communauté d’agglomération Rochefort océan offrira des composteurs aux habitants du territoire. Le compostage permet de réduire de 20% sa production de déchets organiques comme les épluchures de légumes, le marc de café ou les tontes de pelouse. Le compost qui en est issu constitue un terreau d’excellente qualité pour le jardin ou les jardinières. Plus de 5 000 foyers du territoire ont déjà adopté cette pratique. Les composteurs seront disponibles dans les mairies et au siège de la CARO, et remis aux usagers sur présentation d’une facture de redevance.