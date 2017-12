Des mesures de sécurité renforcée seront reconduites cette année pour cette 58e édition, en raison de la menace terroriste. Des militaires de l’opération Sentinelle seront positionnés en ville, et des agents de la police municipale et nationale patrouilleront. Quant à l’organisation, elle assurera son travail de sécurité aux abords de la manifestation qui devrait attirer 20 000 spectateurs. On écoute David Bariteau, président de l’Association carnavalesque de la Saint-Sylvestre :

Les spectateurs sont invités à respecter les consignes de sécurité, et à se plier aux contrôles aléatoires. A noter que les conditions de circulation et de stationnement seront modifiées pour le bon déroulement de l’évènement. Certaines voies et places seront interdites d’accès entre 14h et 3h. A l’issue de la manifestation, pour sortir de Saintes, la Ville invite le public à emprunter l’avenue de la Marne direction la gare, la rue Taillebourg pour la direction Niort et les rues Gautier et Docteur Jean pour la direction Cognac.

Animation dès 15h. Départ de la corrida à 20h du pont Palissy. Et de la parade à 21h du cours National.