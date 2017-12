Scène ouverte avec le chanteur Seb en chanteur de Niort (79).

Après avoir évolué dans plusieurs chorales (chanson française et gospel), Seb décide de prendre son envol en orchestre de variété en région Toulousaine pendant près de 10 ans. En 2004, il intègre l’orchestre variété Jo Ricci en région toulousaine. Son répertoire évolue entre Rock’N Roll, les standards de Johnny Hallyday en passant par Téléphone et Indochine. Entre 2006 et 2007, il se recentre sur du musette pour découvrir une autre facette du métier chez Les Météor’s à Lésignan Corbières. De 2007 à 2010, il intègre l’orchestre variété « Live Orchestra » en tant que Chanteur-Lead. Il assure un répertoire très éclectique où il enchainera les tubes de Mika, Christophe Willem, Phil Collins en passant par Sardou, Johnny Hallyday ou bien encore Earth Wind and Fire et les références du disco et du funk. Il enregistre des titres inédits comme « Les Galipettes » (sous un titre coquin, il se cache en fait un texte tendre sur le temps qui passe), « Travailler plus » (petite satire sur un slogan de campagne bien connu). Toujours pour perfectionner sa technique de chant et de jeu de scène, il prend des cours de chant et d’art dramatique. Au fil des années, il a souhaité conserver cette passion pour le chant mais sous une autre forme : c’est ainsi qu’est né SEB EN CHANTEUR. Être au plus près du public, animer et divertir vos évènements selon vos envies.

Le 31 décembre, il animera le réveillon du nouvel an à Saint-Léger-de-la-Martinière (79).

http://seb.en.chanteur.free.fr

https://www.facebook.com/sebenchanteur/