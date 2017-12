Ils devront élire cinq nouveaux conseillers municipaux le 4 février prochain, et le 11 en cas de second tour. Des élections municipales partielles qui font suite à quatre démissions et à la disparition de Rémi Grillet, victime d’un dramatique accident de la route le 20 novembre dernier. Jour où il devait participer au vote entérinant la fusion de sa commune avec celle de Saint-Germain-de-Marencennes. L’ensemble qui formera au 1er janvier 2018 la commune nouvelle de Saint-Pierre-de-la-Noue. Une fusion qui est à l’origine de deux démissions.