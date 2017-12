Ils ont accepté de jouer le jeu une 2e fois et de se présenter dans le plus simple appareil pour illustrer l’édition 2018. Pas frileux, ils ne se sont pas fait prier pour dévoiler leurs parties les plus intimes, galvanisés par le succès du premier calendrier en 2017. On écoute Mélanie Nantur, à l’initiative du projet :

Le calendrier 2018 est en vente au prix de 5 euros + 2 euros de frais de port chez les commerçants de la Cotinière et sur la page Facebook des commerçants de la Cotinière ou celle des Marins de la Cotinière se dévoilent. Une 3e édition devrait voir le jour l’an prochain, mais avec un calendrier allant de septembre à septembre pour intéresser la clientèle touristique.