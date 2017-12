Nora, c’est le prénom d’une petite fille atteinte d’une maladie rare et incurable. A 4 ans, elle souffre d’arthrite juvénile idiopathique. Une pathologie extrêmement invalidante qui l’oblige à se déplacer en fauteuil roulant. Et pas facile pour sa maman Sarah de transporter tout l’équipement dans sa petite voiture trois portes. Elle souhaiterait faire l’acquisition d’un nouveau véhicule plus grand, mais les moyens manquent. D’où une journée de solidarité organisée ce mercredi au manège du Jardin de la Marine. Une idée lancée par la tante et marraine de Nora Nathalie Olivier, commerçante à Rochefort. On l’écoute :

Rendez-vous dès 14h demain au Jardin de la Marine. Les bénéfices de la vente de tickets de manège seront reversés à la famille de Nora. Parallèlement, une cagnotte a été lancée sur le site leetchi.com. Elle a déjà rapporté 350 euros. Pour faire un don, vous pouvez contacter le 06 34 99 07 87.