Du changement au service enfance-jeunesse de la Communauté de communes du Bassin de Marennes. A partir du 1er janvier 2018, il sera transféré au Centre intercommunal d’action sociale. L’objectif est de mieux coordonner les actions et de favoriser les projets à long terme. Mais aussi d’obtenir des financements, notamment par le biais d’une Convention territoriale globale signée avec la Caisse d’allocations familiales. On écoute le président Mickaël Vallet :

Et toujours à propos de mutualisation, la CdC du Bassin de Marennes va procéder en 2018 à un groupement de commande, dans le cadre de la réalisation de son nouveau site internet. Sont concernées les communes du Gua, Nieulle-sur-Seudre, Saint-Just-Luzac et Saint-Sornin. L’objectif est de mutualiser la conception et la maintenance des sites de chaque collectivité.