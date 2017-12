Surtout prisée pour ses plages et son tourisme balnéaire, la Communauté d’agglomération Royan Atlantique peine à attirer les grosses entreprises sur son territoire. Il y a pourtant du foncier disponible, notamment sur l’axe Saujon-Saintes : à Saujon et Grézac, mais aussi à Sablonceaux et Saint-Romain-de-Benet, deux communes proches de la 4 voies. Mais le manque d’infrastructures pénalise fortement la CARA dans ce domaine, comme s’en désole son président Jean-Pierre Tallieu :

La CARA qui mise sur d’autres projets pour se développer, comme la production d’énergie solaire, dans un territoire baigné de lumière. Elle va justement adhérer à une société d’économie mixte pour encourager le photovoltaïque. Trois projets sont en cours à La Tremblade, Royan, Saujon et aux serres d’Arc at plant à Saint-Sulpice-de-Royan. Jean-Pierre Tallieu :

Voilà Jean-Pierre Tallieu qui répondait aux questions de Frédéric Le Roux.