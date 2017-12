A l’approche des vacances de Noël qui débutent demain soir, et en cette fin d’année, la préfecture annonce une mobilisation supplémentaire des forces de l’ordre, de jour comme de nuit. La vitesse et l’alcool, principaux facteurs de risque, restent dans le collimateur des autorités. Entre les mois de janvier et novembre, 37 personnes ont perdu la vie sur les routes de notre département. Et prudence demain dans le sens de départs. La journée est classée orange par Bison futé, et rouge en Île de France. Même chose samedi.