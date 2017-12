La saison des huîtres bat son plein avant les fêtes de Noël. Si les grosses entreprises se préparent à livrer les grandes surfaces ou même à exporter leur production, nombre de petits ostréiculteurs comptent également sur cette période faste qui pour eux est vitale. C’est le cas à la cabane des « P’tits mousses » à Marennes. On écoute Sonia Mousset qui nous a reçu ce matin sur son exploitation :

Gérante avec son mari de cette petite entreprise familiale qui existe depuis 4 ans, Sonia Mousset déclare un chiffre d’affaires annuel de 120 000 euros, et dit ne pas vouloir grossir et accorder beaucoup d’importance au contact avec la clientèle et une certaine qualité de vie. Chez « Les P’tits mousses » d’ailleurs, on se refuse à parler ni d’ouvriers ni d’employés. Et Samuel, unique stagiaire pour quinze jours, présent à l’emballage des huîtres, prend son travail très à cœur. Loin du stress des grosses plateformes ostréicoles, et habitué à travailler dans une atmosphère détendue, il nous explique en quoi consiste son travail :

Voilà l’équipe des « P’tits mousses » qui accueille les visiteurs sur son exploitation route de la Cayenne à Marennes.