Hier, les élus insulaires de la Communauté de communes se sont majoritairement prononcés pour le départ du Pays Marennes-Oléron, dans un délai maximum de deux ans. A 23 voix pour, 9 contre et une abstention. Conséquence du report du projet d’écotaxe au pont. Les élus de l’île ne décolèrent pas et réclament en outre au Département la somme de 4 millions d’euros par an, correspondant au manque à gagner. Le patron de la Charente-Maritime Dominique Bussereau a déjà fait savoir qu’il se refuserait à verser toute compensation. Il recevra les huit maires oléronais en janvier. Ces derniers se réservent le droit de déposer un recours en justice. (source Sud-Ouest).