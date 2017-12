Certains élus insulaires, favorables au péage, ont fait part de leur grande déception après le coup d’arrêt porté au projet. Remettant en cause les relations avec le continent, et notamment avec Marennes dont le maire Mickaël Vallet était, lui, opposé à l’instauration d’un droit départemental de passage. Le principe de dissolution du syndicat mixte, qui rassemble les collectivités de Marennes et d’Oléron, a même été évoqué par les conseillers départementaux de l’île Dominique Rabelle et Michel Parent qui ont jugé opportun qu’Oléron retrouve son identité insulaire et qu’elle tisse des liens avec les autres îles du département. De quoi laisser de marbre le président du Pays Marennes-Oléron Mickaël Vallet :

De leur côté, les élus de la Communauté de communes de l’île d’Oléron doivent se retrouver demain à Saint-Pierre pour discuter de l’avenir du Pays Marennes-Oléron qui pourrait être compromis.