Il sera implanté à Fontorbe et devrait être opérationnel dans un peu plus d’un an. C’est l’entreprise Sec TP qui a été retenue pour l’implantation et l’exploitation du site qui recevra les déchets dits inertes et non dangereux pour l’environnement, Carole Effenberger :

A noter que, parallèlement, la déchetterie de Fontorbe sera relocalisée à l’arrière du karting. Ce qui permettra d’augmenter le nombre de filière de tri et de rendre le site plus accessible par le parc d’activité de la Grenoblerie 3.