Elle a été publiée ce matin. Les images ont été tournées dans trois exploitations, notamment à l’INRA du Magneraud à Saint-Saturnin-du-Bois et chez le président de la Coopérative des éleveurs d’Orylag à Vandré Jean Bouttaud. Mais aussi au seul abattoir agréé à Dampierre-sur-Boutonne. L214 dénonce les mauvais traitements portés à ces animaux, dont la fourrure est utilisée dans l’industrie du luxe. Elle a porté plainte. On écoute son porte-parole Sébastien Arsac :

La vidéo montre également que les lapins Orylag sont exposés à de fortes doses d’antibiotiques. Sébastien Arsac :

L214 interpelle les marques de luxe Dior, Fendi ou Dolce & Gabbana, et les encourage à ne plus utiliser la fourrure Orylag, via une pétition mise en ligne sur internet. Contacté ce matin, l’INRA nous assure avoir engagé une mission d’inspection interne et s’exprimera à l’issue. Nous avons également tenté de joindre le président de la Coopérative des éleveurs d’Orylag pour l’instant très occupé avec cette affaire.