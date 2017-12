Cette année, la Région a enregistré 41 millions de nuitées entre les mois d’avril et de septembre. Soit une hausse de 2,1% par rapport à 2016. Ce qui place la Nouvelle-Aquitaine sur le podium des régions les plus fréquentée de France. Elle est 2e, derrière l’Occitanie. La Charente-Maritime reste le département le plus visité de la région avec 9 millions de nuitées, en baisse toutefois de 0,8%.