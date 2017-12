Dimanche, 300 personnes dont une centaine d’enfants ont partagé un repas de fête, organisé par un collectif d’associations locales et de partenaires. C’est 55 participants de plus qu’en 2016. Beaucoup de familles parmi les convives, dont les plus petits ont reçu des dons de jouets et les plus grands des places de cinéma. Malgré un budget serré, environ 3 500 euros, le collectif a pu proposer un menu de qualité. Ecoutez la satisfaction du président du Secours catholique de Surgères Charles Coutant :

Un bilan de cette action sera fait en janvier. Une réflexion sera aussitôt entamée quant à l’organisation du Noël solidaire 2018, 7e édition.