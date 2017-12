A l’approche des fêtes, les réserves s’épuisent et les stocks sont encore trop fragiles. La période des congés de fin d’année est traditionnellement critique en terme de dons, marquée par une baisse des collectes et des épidémies saisonnières comme la grippe. L’EFS appelle donc à la mobilisation pour effectuer un don de son sang. Un cadeau utile, généreux et précieux. La prochaine collecte a lieu lundi après-midi à la salle des fêtes de Tonnay-Charente.