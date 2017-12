Le vote la semaine prochaine à La Rochelle du budget du Département de la Charente-Maritime. Sans surprise, il n’y aura pas d’augmentation d’impôts en 2018, comme l’a confirmé cette semaine le président Dominique Bussereau. Le budget s’élève à 865 millions d’euros dont 690 millions de dépenses de fonctionnement et 175 millions d’investissements. Avec une forte hausse des dépenses sociales, notamment pour les prestations RSA et l’accueil des mineurs isolés. Malgré une baisse des dotations de l’Etat, le Département se porte bien, grâce à son attractivité et aux droits de mutation en augmentation. On écoute Dominique Bussereau :

Dominique Bussereau qui se dit par ailleurs très inquiet quant au projet d’électrification de la ligne ferroviaire Angoulême-Saintes-Royan, qui doit permettre l’arrivée du TGV en gare de Royan. Selon lui, une convention relative au financement d’études complémentaires doit être signée avant le 31 décembre de cette année. Problème : la Région Nouvelle-Aquitaine qui doit y participer est à la traîne dans ce dossier. Et d’importants crédits de l’Etat sont en jeu. Dominique Bussereau :

La Région, par la voix de son vice-président en charge des transports Renaud Lagrave qui s’est exprimé à nos confrères de Sud-Ouest, affirme ne pas avoir entendu parler de date butoir.