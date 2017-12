Le succès du numérique à l’école. Un point d’étape a été fait ce matin au collège Jean-Monnet de Courçon, en présence de la rectrice de l’Académie de Poitiers Anne Bisagni-Faure. L’établissement expérimente depuis quatre ans maintenant l’utilisation de tablettes, de la 6e à la 3e. Celle-ci sont prêtées aux élèves dès leur entrée au collège, jusqu’au brevet. Un support efficace selon Claire Albert, professeur au collège de Courçon et chargée de mission à la délégation académique du numérique éducatif :

Et les élèves eux-mêmes se montrent très enthousiastes. Ils prennent soin de leurs tablettes, puisque pour 65% de casse prévue il n’y en a eu que 15% au collège Jean-Monnet. Des élèves qui ont déjà une longue expérience de l’outil informatique et savent nuancer le propos. On écoute Charlotte :

A Montendre, Matha, ou encore La Rochelle, certains collèges ont déjà été équipés. Et à terme, les 51 établissements publics de Charente-Maritime le seront. Une installation accompagnée de formations techniques et pédagogiques pour les enseignants. Un effort de l’Académie qui ne s’arrête pas là, comme l’explique la rectrice Anne Bisagni-Faurre :

Le projet national s’appelle « collège connecté » et semble vraiment en bonne voie, même s’il ne règle pas pour le moment le problème des cartables souvent trop lourds.