Pour Noël, Hélène FM et La Table d’AS à Surgères mettent les petits plats dans les grands, et vous offrent votre cours de cuisine avec le chef Alexandre Lachaumette !

Un expert de la cuisine traditionnelle, récemment labellisé artisan gourmand pour la qualité de ses produits et de son savoir-faire.

Pour participer, c’est simple : inscrivez-vous dès maintenant en remplissant le formulaire ci-dessous, sans oublier d’indiquer le mot de passe à retrouver du 18 au 22 décembre sur Hélène FM. Un tirage au sort aura lieu vendredi prochain à 11h.

Hélène FM et la Table d’AS vous souhaitent de joyeuses fêtes de fin d’année !