Quatre enfants morts et 20 blessés dans un accident entre un TER et un car scolaire, hier après-midi à Millas, près de Perpignan dans les Pyrénnées-Orientales. La collision s’est produite sur un passage à niveau qui n’était pas identifié comme dangereux. Un drame qui a fait réagir Dominique Bussereau sur twitter. L’ex-secrétaire d’Etat aux transports et président de la Charente-Maritime garde en mémoire l’épisode tragique du 2 juin 2008 en Haute-Savoie. Un TER avait déjà percuté un car scolaire, tuant 7 collégiens. L’élu rappelle la nécessité absolue de poursuivre son plan de sécurisation des passages à niveau à la Ministre des transports Elisabeth Borne.