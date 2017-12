Il s’agit de la subirrigation. Un procédé qui a trouvé sa place dans les nouvelles serres de l’entreprise Arc At Plants qui ont été inaugurées ce matin. Fruit de deux sociétés bretonne et hollandaise, celle-ci devient grâce à ces nouveaux aménagements la première dans le pays à utiliser ce système révolutionnaire, comme l’explique son directeur Guillaume Sallembien :

L’entreprise, implantée depuis dix ans dans la commune, compte bien augmenter son chiffre d’affaire de 30% grâce à ses nouvelles serres, pour atteindre plus de 4 millions d’euros en 2018. Arc At Plants emploie 50 personnes dont 20 en CDI, et envisage encore de s’agrandir.