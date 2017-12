Le communique de la préfecture :

Point de situation de lundi 11 décembre 2017 à 10h

suite à l’alerte météo de vigilance orange pour vent violent

en Charente-Maritime

Le département de la Charente-Maritime vient de repasser en vigilance jaune, après l’épisode de vigilance orange pour vent violent émis par Météo France à compter de ce lundi 11 décembre à 0h. Le vent de secteur sud-ouest reste encore fort avec des rafales localement violentes. Cette dépression risque d’engendrer également au moment de la pleine mer (12h09, coefficient 53) une forte houle sur les parties exposées ou vulnérables du littoral, en particulier sur les îles et la presqu’île d’Arvert. Le département de la Charente-Maritime est placé en niveau de vigilance jaune vagues submersion.

A ce stade, aucune victime n’est à déplorer. Les services de secours et de sécurité (sapeurs-pompiers, police et gendarmerie nationale) ont procédé à 36 interventions sur le terrain, essentiellement pour des reconnaissances, des dégagements d’arbres sur la voie publique, ou des mises en sécurité face à des menaces de chute de matériaux.

Ce phénomène météorologique a provoqué des coupures d’électricité pour 2000 clients. Les équipes d’Enedis sont mobilisées sur le terrain pour un retour à la normale au plus vite.

Le Conseil départemental a mis en place une restriction de circulation de niveau 1 sur le Pont d’Oléron (interdiction aux piétons, vélos, vélomoteurs et véhicules avec remorques de hauteur supérieure à 2 mètres ; limitation de vitesse à 50km/h).

Les liaisons maritimes entre l’ile d’Aix et le continent sont interrompues à ce stade.

Une cellule de veille opérationnelle inter-services de suivi de la situation reste mobilisée à la Préfecture de la Charente-Maritime.

Une nouveau point de situation sera communiqué à 16h.