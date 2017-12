Communiqué d’Enedis – Dès les premières alertes météo, Enedis a mobilisé l’ensemble des moyens humains et techniques en amont des premiers événements climatiques afin de prévenir des dégâts sur le réseau électrique. A 9h, on dénombrait 5 000 clients privés d’électricité en Charente-Maritime, Charente, Vienne et Deux-Sèvres.

La tempête a provoqué des dégâts sur le réseau de distribution d’électricité et les diagnostiques sont en cours. A cette heure, 2 000 clients sont coupés en Charente-Maritime, 2 000 en Vienne et Deux-Sèvres, et 1 000 en Charente.

Enedis invite à une grande prudence lors de l’utilisation de groupes électrogènes et rappelle instamment que les fils tombés à terre sont dangereux et qu’il ne faut en aucun cas tenter d’y toucher.