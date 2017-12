Pour des raisons de sécurité, le trafic des bus a été momentanément suspendu à La Rochelle, avant de reprendre progressivement depuis 9h30. Et les restrictions de circulation ont été levées sur les ponts de Ré et de Martrou. Mais pas sur le pont d’Oléron où la vitesse reste limitée à 50km/h. L’accès est toujours interdit au piétons, deux-roues et véhicules avec remorque.