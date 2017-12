Coupe d’Europe. La Rochelle s’impose en Champions cup, une compétition que les Jaune et noir découvrent au fil des matchs. Hier, les Rochelais n’ont fait qu’une bouchée des Wasps, en inscrivant six essais à domicile. Le score 49 à 29. Une 3e victoire bonifiée en trois matchs pour les Maritimes qui restent leaders de la poule et se dirigent vers une qualification. Le match retour aura lieu dimanche à 14h à Londres. Hier a pris place dans les tribunes le très attendu demi de mêlée des All Blacks Tawera Kerr-Barlow. Il a rejoint le Stade rochelais la semaine dernière, et démarre l’entraînement cette semaine.