La Charente-Maritime en alerte orange aux vents violents. Des vents d’Ouest jusqu’à 100/110km à l’heure balaient depuis cette nuit l’ensemble du département. Le département qui est également placée en vigilance jaune pour le phénomène de vagues-submersion. La vigilance reste active au moins jusqu’à 16h cet après-midi. Pas de gros dégâts signalés pour le moment, seules des branches d’arbres tombées sur la voie publique. Les sapeurs-pompiers ont effectué une vingtaine d’interventions, liées directement à la tempête, selon un dernier bilan. Plusieurs coupures d’électricité ont également été constatées.

Pour des raisons de sécurité, le trafic des bus a été suspendu à La Rochelle. Par ailleurs, les agents du Département sont en intervention pour effectuer le déblayage des chaussées obstruées.

Et puis la circulation sur les ponts de Martrou, de Ré et d’Oléron a été restreinte. Avec des interdictions de circulation pour les piétons, les deux-roues et les véhicules avec remorque. La vitesse est limitée à 50km/h. Et interdiction supplémentaire sur le pont d’Oléron pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes et de plus de 2m de hauteur.