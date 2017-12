28 emplois pourraient être supprimés en Nouvelle-Aquitaine. La CGT spectacle se dit particulièrement inquiète. Le syndicat souligne l’importance du rôle de ces animateurs dans les établissements scolaires, et pointe surtout l’absence de concertation et de débat avec la profession. On écoute Sébastien Coutant, délégué URF-CGT spectacle :

La CGT affirme donc soutenir totalement les animateurs. La suite du mouvement n’est pas encore définie, mais des manifestations pourraient voir le jour.