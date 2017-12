Ils viennent d’être renouvelés pour un an, malgré l’arrêt de ce type de contrat l’été dernier par le gouvernement. De quoi assurer la continuité de certains services qui étaient voués à disparaître. A savoir la boutique solidaire et le service de location de scooters. C’était sans compter sur une mobilisation rapide, avec pétition et manifestation. La présidente du CAC centre social est soulagée. On écoute Antoinette Lebot :

Deux contrats sont encore sur la sellette, avec des fins de contrats prévus en janvier et mai 2018. Antoinette Lebot lance un appel à l’Etat et aux collectivités locales pour pérenniser ces emplois. A noter que le CAC n’a plus de directeur depuis quelques jours. Philippe Fléchais ayant pris sa retraite le 1er décembre, après une vingtaine d’années de bons et loyaux services.