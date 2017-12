Pas d’hommage national comme celui qui est réservé aujourd’hui à Jean d’Ormesson, mais un « hommage populaire » pour Johnny Hallyday. Il aura lieu demain, en mémoire de la star du rock disparue dans la nuit de mardi à mercredi. Un cortège descendra les Champs-Elysées à Paris, accompagné de 500 à 700 bikers. Puis le président Emmanuel Macron interviendra brièvement lors de la cérémonie religieuse qui aura lieu dans l’église de la Madeleine. Les musiciens de la star accompagneront cet hommage. Johnny Hallyday sera ensuite inhumé lundi matin sur l’île de Saint-Barthélémy où il possédait une villa.

Partout en France, les initiatives se multiplient pour rendre hommage à Johnny Hallyday. A Dampierre-sur-Boutonne, au nord de Saint-Jean-d’Angély, le Garage à papi se mobilise pour honorer la mémoire et l’ensemble de l’œuvre de l’artiste. Ce café-buvette va proposer demain une soirée karaoké reprenant le répertoire du rockeur. Et chaque participant est invité à venir avec une bougie que les organisateurs placeront sur le mur d’enceinte du château de Dampierre situé à proximité. On écoute la gérante Nathalie Gay :

Le rendez-vous est donné à 19h.