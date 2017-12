L’entreprise a quitté la zone de Béligon pour s’installer à Echillais. Présente depuis plus de 20 ans en Charente-Maritime, l’enseigne, filiale de Heineken et leader de la distribution de boissons aux cafés hôtels et restaurants, modernise l’ensemble de ses sites logistiques, afin de maintenir ses actions de proximité envers ses clients et lutter notamment contre la disparition des cafés ruraux. Et ce à l’aide de nombreux services, que nous énumère Gihslain Gerro, le directeur de la filiale Aquitaine Charentes :

30% des clients de l’enseigne auraient déjà bénéficié de ces services de proximité. Pour France Boisson, ce nouveau site de 2 300 mètres carrés représente un investissement de 1,7 million d’euros, et un emplacement stratégique au centre du département. Une situation dont se réjouit le maire d’Echillais Michel Gaillot :

A noter que la structure propose 2 200 références de bières, vins, cafés, eaux et boissons sans alcool. Et emploie 27 salariés auxquels elle propose un environnement de travail hautement sécurisé et même des séances d’ostéopathie gratuites. Son chiffre d’affaires s’élève à 14 millions d’euros.