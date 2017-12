L’inauguration demain d’une nouvelle boutique en centre-ville de Saint-Jean-d’Angély. Une bouffée d’oxygène à l’heure de la mise en œuvre du plan de redynamisation du cœur historique de la cité, qui voit peu à peu ses commerçants déserter le secteur. Une épicerie fine a ouvert ses portes cet été au 32 rue de la grosse horloge. Et c’est grâce à un concours organisé par la Ville que Bérengère Brulé, gérante de l’Etoile de Bérengère, a pu ouvrir sa boutique. Et elle ne se voyait pas aller ailleurs qu’en centre-ville. On l’écoute :

L’inauguration a lieu demain midi en présence de la maire de la ville Françoise Mesnard. Des dégustations de produits locaux seront proposées, à l’occasion de portes ouvertes de 11h à 18h.