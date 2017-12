Scène ouverte « Hommage à Johnny Hallyday » vendredi 8 décembre à 20h.

Jean-Philippe Smet, dit Johnny Hallyday, est un chanteur, compositeur et acteur français, né le 15 juin 1943 à Paris et mort le 6 décembre 2017 à Marnes-la-Coquette.

Durant ses plus de cinquante-cinq ans de carrière, il est l’un des plus célèbres chanteurs francophones et l’une des personnalités les plus présentes dans le paysage médiatique français. S’il n’est pas le premier à chanter du rock en France, il est, en 1960, le premier à populariser le rock ‘n’ roll dans l’Hexagone. Après le rock, il lance le twist et le mashed potato, et, s’il lui est parfois reproché de céder aux modes musicales, il les précède plutôt qu’il ne les suit. Les différents courants musicaux auxquels il s’adonne, rock ‘n’ roll, pop, rhythm and blues, soul, rock psychédélique, puisent tous leurs origines dans le blues, et bien qu’il interprète de nombreuses chansons dites de variété, de ballades, et parfois de country, le rock reste sa principale référence. D’abord décrié puis reconnu, il impose sa marque et transforme le tour de chant traditionnel en un véritable spectacle. En dehors des pays francophones, s’il ne parvint pas durablement à s’imposer malgré plusieurs tournées à succès, notamment en Amérique du Sud, sa réputation d’homme de scène franchit en revanche les frontières. Sa longévité au premier plan, comme ses prestations vocales et scéniques, lui attirent la reconnaissance de ses pairs. Depuis ses débuts, il a effectué 183 tournées, 27 rentrées parisiennes et a attiré plus de 28 millions de spectateurs. Il a enregistré plus de 1 000 titres, composé une centaine de chansons et vendu 110 millions de disques. Sa carrière est récompensée par 40 disques d’or, 22 de platine, 5 de diamant et 10 Victoires de la musique, pour une discographie officielle qui compte 50 albums studio et 29 albums live. De 2014 à 2017, il forme avec Jacques Dutronc et Eddy Mitchell le trio Les Vieilles Canailles.