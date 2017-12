Alors que le grand rush annuel approche, les professionnels du secteur ont du mal à recruter des saisonniers. La période est semble-t-il moins propice cette année, en raison des congés scolaires qui démarrent plus tard que d’habitude. Pourtant, le travail n’attend pas pour préparer les commandes d’huîtres qui accompagneront les repas de Noël et du Nouvel an. Hélène Pigeonnier est productrice et grossiste sur Marennes. Elle reconnaît une certaine difficulté à recruter de la main d’oeuvre :

Déjà le forum de l’emploi fin octobre à Marennes et La Tremblade avait mis en évidence ce manque de saisonniers. Certains ostréiculteurs sont désappointés comme Claude Pontac de Marennes :

Malgré l’absence de saisonniers, gageons que les huîtres Marennes-Oléron seront, elles, bien au rendez-vous pour Noël. Saison cruciale pour tous les professionnels.