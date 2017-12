Depuis 5 ans, cette association pour le maintien d’une agriculture paysanne propose à ses adhérents des paniers de légumes bios sur Tonnay-Charente et Fouras. Problème de déséquilibre, il y a trop d’adhérents à Fouras et pas assez à Tonnay. Ce qui ne facilite pas le travail du producteur. Ainsi pour maintenir le petit marché bio du mardi soir de 18h15 à 19h30, l’Amap recherche une dizaine d’adhérents supplémentaires sur Tonnay-Charente. On écoute Bernard Daniel, l’un des « amapiens » :

Plus d’infos sur le site lespaniersderic.fr ou en appelant le 05 46 83 80 24.