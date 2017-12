Le Créa de Saint-Georges-de-Didonne fête les 30 ans de Dirty dancing. Demain, une soirée est entièrement consacrée au film culte des années 80, réalisé par Emile Ardolino avec Jennifer Grey et Patrick Swayze. Vu et revu, le long métrage reste encore aujourd’hui une référence dans le monde du cinéma. Le Créa a donc voulu rendre hommage à ce film en organisant une soirée pleine de surprises. On écoute Sonia Pataud, chargée de communication :

C’est donc demain soir à 20h30 au Créa de Saint-Georges-de-Didonne au tarif unique de 6€. Plus d’infos au 05 46 06 87 98.