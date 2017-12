Dimanche, plusieurs associations dont Afrostock appellent à défiler dans les rues de la ville pour soutenir cette cause. Une cause chère à une étudiante rochelaise à l’origine du mouvement. Elle s’appelle Hermine Nganhizo. Elle est ivoirienne. Elle est arrivée à La Rochelle à l’âge de 8 ans dans des conditions abominables. Et les images diffusées il y a deux semaines sur CNN l’ont profondément meurtrie. On l’écoute :

Hermine Nganhizo espère une prise de conscience de la population, et milite pour que les autorités en France, en Afrique et dans le monde trouvent des solutions rapides pour mettre un terme à l’esclavage en Libye. Le rendez-vous est donné à 15h place de Verdun, direction la place de la Motte rouge.