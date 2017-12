Après la question sensible de l’immigration l’an dernier, cette 2e édition va porter sur le thème de l’alimentation et de l’agriculture pour faire de « notre assiette : un instrument de paix ». Ou comment amener les consommateurs à manger de façon plus responsable. On écoute les organisateurs Antoinette Lebot et Philippe Lacan, membre du collectif pour la paix :

Deux temps forts sont prévus. Ce lundi avec une table ronde animée par l’agriculteur Jean Boutteaud et la journaliste Lucielle Leclair. C’est à 20h30 salle du lavoir. Et samedi, la marche pour la paix qui partira de la mairie à 14h, direction les Potagers du château, l’Accorderie, l’Enilia et la Résidence Yolande. Avant la projection du film « Nourrir une métropole » à 18h au Café français, suivi d’un débat animé par la journaliste Véronique Duval et d’un repas partagé. C’est gratuit.